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Keçiören'de çalınan motosikletin izini süren ekipler iki zanlıyı yakaladı

Keçiören'de bir motosikleti çaldıkları belirlenen A.D. ve S.T., Altındağ'da polis tarafından yakalandı; çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 01:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Keçiören'de çalınan motosikletin izini süren ekipler iki zanlıyı yakaladı

Keçiören'de motosiklet hırsızlığı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir motosikletin iki kişi tarafından çalındığı tespit edildi. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı ve şüphelilerin yöneldiği güzergâhı incelemeye aldı.

yakalama ve gözaltı süreci:

Yapılan teknik ve saha çalışması sonucu şüphelilerin Keçiören'den Altındağ ilçesine doğru hareket ettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından takip edilen şahıslar, kaçma girişimleri sırasında Altındağ'da yakalandı; gözaltına alınan zanlıların kimliklerinin A.D. ve S.T. olduğu bildirildi.

görüntüler ve adli süreç:

Olay anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve adli süreç devam ediyor.

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE BİR MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI TESPİT EDİLEN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE...

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE BİR MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI TESPİT EDİLEN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE ALTINDAĞ’DA YAKALANDI, ARDINDAN ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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