Keçiören'de çalınan motosikletin izini süren ekipler iki zanlıyı yakaladı

Keçiören'de motosiklet hırsızlığı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir motosikletin iki kişi tarafından çalındığı tespit edildi. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı ve şüphelilerin yöneldiği güzergâhı incelemeye aldı.

yakalama ve gözaltı süreci:

Yapılan teknik ve saha çalışması sonucu şüphelilerin Keçiören'den Altındağ ilçesine doğru hareket ettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından takip edilen şahıslar, kaçma girişimleri sırasında Altındağ'da yakalandı; gözaltına alınan zanlıların kimliklerinin A.D. ve S.T. olduğu bildirildi.

görüntüler ve adli süreç:

Olay anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve adli süreç devam ediyor.

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE BİR MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI TESPİT EDİLEN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE ALTINDAĞ’DA YAKALANDI, ARDINDAN ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.