26 günlük yaşam mücadelesi sona erdi: Beyşehir'de motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

kaza ve müdahale:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 31 Temmuz günü Müftü Mahallesi 41153 Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ünal idaresindeki 42 ALY 238 plakalı motosiklet kavşakta, D.G. yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kontrolden çıktı ve yol kenarında park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Kazada yola savrulan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ünal, önce Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki uygulamaların ardından hayati tehlike nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

tedavi süreci ve defin bilgisi:

Konya'da sevk edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hasan Ünal, tüm müdahalelere rağmen 26 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Ünal'ın cenazesinin ailesinin bulunduğu Esence Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kazanın sebepleri ve sorumluluk konusundaki incelemeler devam etmektedir.

OLAY YERİ