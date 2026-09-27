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72 yaşında hayalini gerçeğe dönüştüren kadın artık otobüs duraklarını tek başına okuyabiliyor

Gaziantep'te 72 yaşındaki Elif Önder, Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde bir yılda okuma-yazma öğrenip uzun süredir bekleyen hayalini gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

72 yaşında hayalini gerçeğe dönüştüren kadın artık otobüs duraklarını tek başına okuyabiliyor

Gaziantep'te yıllardır süren okuma-yazma arzusu sona erdi:

Gaziantep'te 72 yaşındaki Elif Önder, çocukluk yıllarında çeşitli nedenlerle okula gönderilmemesinin ardından yıllardır içinde ukde kalan okuma-yazma öğrenme isteğini Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde açılan kursla gerçekleştirdi. Torununu parka götürdüğü bir gün karşılaştığı bir kadının yönlendirmesiyle başlayan süreç, düzenli devam ve azimle kısa süre içinde meyvesini verdi.

Kursa başlama hikâyesi:

Önder, kursa nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: "Torunumu parka getirmiştim. Aktif Yaşam Merkezi'nden bir hanım bana neden burada oturduğumu sordu. Ben de torunumun annesi çalışıyor, onu biraz dolaştırmak için çıkardığımı söyledim. Sonrasında bana burayı önerdi. Yaşlılara çok güzel eğitimler verildiğini söyleyerek buraya gelmemi tavsiye etti. Ben de olur mu diye sordum, o da olur dedi. Geldim, başvurumu yaptım, evraklarımı tamamladım ve başladım. Bir senedir buradayım. Okuma-yazma öğrenmeye geldim. Sonrasında Kur’an-ı Kerim kursuna da geliyorum. Çok mutluyum." Bu ifadeler, kursun erişilebilirliği ve eğitmenlerin yaklaşımının Önder için belirleyici olduğunu gösteriyor.

Çocukluk anıları ve kazanan özgüven:

Okula gönderilmediği dönemlere dair konuşurken Önder, aile içindeki yaklaşıma değindi: "Annemin çok çocuğu vardı. O dönemde dedem ve babam, ’Okula gidip sevgili mi bulacaksın’ diyerek beni göndermediler. Ağabeylerim okula giderdi, ben de onların kitaplarını okurdum. O dönemde beni okula göndermedikleri için bu yaşıma kadar içimde kaldı. Hep okuma-yazma öğrenmek istedim. Burada bana yardımcı oldular. Yaklaşık bir dönem buraya geldim ve şükürler olsun okumayı çözdüm."

Okuma-yazma bilmediği yıllarda toplu taşıma kullanırken yaşadığı sıkıntılara ilişkin Önder, "Bir otobüse binince kendimi cahil gibi hissediyordum. Şimdi okuyup hangi mahalleye gideceğimi, hangi mahallede ineceğimi bilmek başka bir şey. Artık daha rahatım. Çok mutluyum. Güzel bir şey, gerçekten çok güzel bir etkinlik. Allah Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’den ve burada görev yapan herkesten razı olsun. Hepsi güler yüzlü, bize karşı çok güzel davranıyorlar" diyerek kursun hayatına kattığı somut değişimi özetledi.

Elif Önder, kursun ardından Kur’an-ı Kerim kursuna da katılarak eğitim hayatına devam ediyor. Mahallesine yakın merkezde düzenli olarak devam eden Önder, artık otobüslerde gideceği mahalleyi ve ineceği durağı kendi başına okuyabiliyor; bu basit ama etkili kazanım onun günlük yaşamdaki bağımsızlığını artırdı.

Önder’in hikâyesi, erişilebilir eğitim imkânlarının ve toplum içinde yönlendirme ile cesaretlendirmenin, her yaştan insan için yeni kapılar açabileceğine dair somut bir örnek oluşturuyor.

ELİF ÖNDER

ELİF ÖNDER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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