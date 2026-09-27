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Miniklerden jandarmaya güven ve sevgi çemberi

Erzurum'un Börekli Köyü İlkokulu'nda devriye yapan jandarma, yaka kamerası görüntülerinde çocukların koşup sımsıkı sarılmalarıyla karşılandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:33

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Miniklerden jandarmaya güven ve sevgi çemberi

O anlar:

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Börekli Köyü İlkokulu çevresinde emniyet ve asayiş uygulaması yürüten jandarma ekipleri, okul bahçesinde devriye görevi esnasında minik öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Devriyeyi fark eden çocuklar büyük bir sevinçle askerlere doğru koştu ve bazıları jandarma personeline sımsıkı sarıldı. Jandarma ekipleri de çocukları kucaklayarak onlarla yakından ilgilendi; bu sıcak temas görüntülere yansıdı.

Jandarma Genel Komutanlığı, olay anına ait yaka kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken şu cümlelere yer verdi: "Koşarak geldiler, sımsıkı sarıldılar. Devriyemizi gören çocuklarımızın mutluluğu, yaka kameramıza böyle yansıdı".

Köy halkının ve sosyal medyanın tepkisi:

Köy sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları, asker ile çocukların buluşmasını iç ısıtan olarak nitelendirip paylaşımın altına olumlu yorumlar bıraktı. Görüntüler, toplumun güven ve dayanışma duygusunun somut bir anı olarak değerlendirildi.

Paylaşım kısa sürede geniş ilgi görürken, hem jandarma personelinin yaklaşımı hem de çocukların doğal tepkisi, güven ilişkilerinin ve yerel bağların önemini bir kez daha ortaya koydu.

BÖREKLİ KÖYÜ İLKOKULU ÇEVRESİNDE EMNİYET VE ASAYİŞ UYGULAMASI YÜRÜTEN JANDARMA EKİPLERİ...

BÖREKLİ KÖYÜ İLKOKULU ÇEVRESİNDE EMNİYET VE ASAYİŞ UYGULAMASI YÜRÜTEN JANDARMA EKİPLERİ, ÇOCUKLARIN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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