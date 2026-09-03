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Abd ve Ekvador ortak operasyonla Los Choneros'un yakıt teknesini batırdı

SOUTHCOM, Ekvador'la ortak operasyonda Doğu Pasifik'te Los Choneros'un yakıt teknesini boşaltıp batırdığını ve şahısları Ekvador'a teslim ettiğini duyurdu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 04:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Abd ve Ekvador ortak operasyonla Los Choneros'un yakıt teknesini batırdı

ABD ve Ekvador güçleri uluslararası sularda narko-lojistiğe müdahale etti

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekvador hükümetiyle koordineli bir operasyon sonucu Doğu Pasifik'te uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye müdahale edildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Açıklamada, USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden ABD askerlerinin tekneye çıkarma yaparak arama faaliyeti gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyon sırasında, "Tekneden çıkarılan şahıslar güvenli bir şekilde Ekvador makamlarına teslim edilmiş, tamamen boşaltılan tekne ABD güçleri tarafından batırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Yapılan müdahalenin, kartellerin deniz lojistiğine yönelik doğrudan bir darbe olduğu vurgulandı.

Yetkililer operasyonun hedefinin, kaçakçılık ağlarının deniz üzerindeki ikmal ve menzil uzatma kapasitelerini zayıflatmak olduğunu belirtti. Batırılan teknenin yakıt ikmali için kullanıldığı, bu tür platformların kartellerin bölgesel etkinliğini artırmada kritik rol oynadığına dikkat çekildi.

Komuta açıklamaları ve bölgesel bağlam:

SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan operasyonu değerlendirdi ve "Narko-teröristlerin uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve Batı Yarım Küre’nin dört bir yanına şiddet yaymak için kullandıkları karmaşık lojistik ağlarını çökertmek ve yok etmek için kararlı adımlar atıyoruz" dedi. Donovan, girişimin "Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü"nün yeteneklerini gösterdiğini ve bölgedeki görev gücünün narko-terör ağlarına karşı sistematik baskı uygulamada yetkin olduğunu kanıtladığını belirtti.

SOUTHCOM ayrıca, benzer bir operasyona dair 29 Ağustos tarihli bir önceki duyuruyu da hatırlattı; o açıklamada da Ekvador iş birliğiyle Doğu Pasifik'te Los Choneros'a ait başka bir yakıt ikmal teknesinin batırıldığı bildirilmişti. Bu adımlar, bölgedeki iş birliği mekanizmalarının ve deniz temelli müdahalelerin artan rolüne işaret ediyor.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümeti iş birliğiyle gerçekleştirilen bir operasyonla...

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümeti iş birliğiyle gerçekleştirilen bir operasyonla Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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