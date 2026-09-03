Bitshiabu: Galatasaray ile büyük hedefler peşindeyim

El-Chadaille Bitshiabu'dan ilk açıklama

Galatasaray'ın yeni transferi El-Chadaille Bitshiabu, kulübün YouTube kanalına konuşarak duygu ve beklentilerini paylaştı. Fransız defans oyuncusu, takıma katılmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve sarı-kırmızılı taraftarlara doğrudan seslendi.

bitshiabu'nun mesajı:

Bitshiabu, "Çok teşekkürler. Ayrıca başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bana kalpten değer verdi ve bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaray taraftarına 'merhaba' demek istiyorum. Çok yakın zamanda görüşeceğiz onlarla ve büyük zaferlere de imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Dursun Aydın Özbek ise yeni transferi karşılayarak Bitshiabu'ya "hoş geldin" dedi ve transferin önemine vurgu yaptı: "Galatasaray için önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç bir kardeşimiz. Uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Galatasaray’da başarılar diliyorum. Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirir. Başarılı bir sezon diliyorum kendisine" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ EL-CHADAİLLE BİTSHİABU, SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA MESAJ GÖNDEREREK, "ÇOK YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞECEĞİZ ONLARLA VE BÜYÜK ZAFERLERE DE İMZA ATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ.