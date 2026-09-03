Dolar 48,3050 +0,02%
Euro 56,1341 0,00%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.876,55 +0,30%
EUR/USD 1,1592 +0,00%
Brent Petrol 95,19 -0,46%
--°

Bitshiabu: Galatasaray ile büyük hedefler peşindeyim

El-Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'a katılmasının ardından Başkan Dursun Aydın Özbek'e teşekkür ederek taraftarlara seslendi; birlikte büyük zaferler hedefliyoruz.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 03:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bitshiabu: Galatasaray ile büyük hedefler peşindeyim

El-Chadaille Bitshiabu'dan ilk açıklama

Galatasaray'ın yeni transferi El-Chadaille Bitshiabu, kulübün YouTube kanalına konuşarak duygu ve beklentilerini paylaştı. Fransız defans oyuncusu, takıma katılmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve sarı-kırmızılı taraftarlara doğrudan seslendi.

bitshiabu'nun mesajı:

Bitshiabu, "Çok teşekkürler. Ayrıca başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bana kalpten değer verdi ve bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaray taraftarına 'merhaba' demek istiyorum. Çok yakın zamanda görüşeceğiz onlarla ve büyük zaferlere de imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Dursun Aydın Özbek ise yeni transferi karşılayarak Bitshiabu'ya "hoş geldin" dedi ve transferin önemine vurgu yaptı: "Galatasaray için önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç bir kardeşimiz. Uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Galatasaray’da başarılar diliyorum. Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirir. Başarılı bir sezon diliyorum kendisine" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY&#039;IN YENİ TRANSFERİ EL-CHADAİLLE BİTSHİABU, SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA MESAJ...

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ EL-CHADAİLLE BİTSHİABU, SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA MESAJ GÖNDEREREK, "ÇOK YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞECEĞİZ ONLARLA VE BÜYÜK ZAFERLERE DE İMZA ATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayserispor başkanı Çamlı'dan hakem tepkisi: kulübün kaderiyle oynanamaz
images

Gerin: Kayserispor'u yıpratan o fazladan bir dakika ve hakem kararları
images

Karagümrük ikinci yarıda üstün oynadı, son dakikada eşitliği buldu
images

Altan Doğan'dan Taranto'da paralel aleti zaferi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Polisten kaçarken sokakta durdu: Bayrampaşa'da bir kişi gözaltına alındı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Silivri çarpışmasının soruşturmasında gemi kayıtları ve telsiz görüşmeleri mercek altında

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı