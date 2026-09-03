Abluka İran limanlarında etkisini sürdürüyor

Abluka operasyonu ve CENTCOM açıklaması:

CENTCOM, İran limanlarına yönelik deniz abluka operasyonunun sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Komutanlığın açıklamasına göre ABD kuvvetleri, bugüne dek 86 ticari geminin rotasını değiştirmiş, 3 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma yapmıştır.

Paylaşılan görüntülerde, ABD'ye ait deniz ve hava unsurlarının bölgede aktif şekilde faaliyet gösterdiği görülüyor; CENTCOM açıklaması operasyonun koordineli denetim ve müdahale biçiminde sürdüğüne işaret ediyor.

Bölgedeki askeri varlık ve gözlemler:

Yayınlanan görüntüler, ablukanın yalnızca denizdeki gemi takip ve yönlendirmeyle sınırlı kalmadığını, hava unsurlarının da denetimi desteklediğini gösteriyor. Açıktaki sayılar, operasyonun hem yönlendirme hem de gerektiğinde doğrudan müdahale kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Ticari deniz trafiğine yansımaları:

Rotası değiştirilen ticari gemiler ile hareket kabiliyeti engellenen ve çıkarma yapılan örnekler, bölgedeki deniz taşımacılığında gecikmelere ve rota değişikliklerine yol açabilir. Bu gelişmeler, deniz güvenliği ve ticari rotaların istikrarı açısından izlenmeye devam ediyor.

CENTCOM'un ifadeleri ve paylaştığı görseller, ablukanın devam edeceğine dair güçlü bir mesaj veriyor; operasyonun kapsamı ise sadece açıklanan sayılarla sınırlı olarak raporlanmıştır.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurarak, "ABD kuvvetleri, bugüne dek abluka kapsamında 86 ticari geminin rotasını değiştirmiş, 3 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma yapmıştır" açıklamasında bulundu.