Dolar 48,3048 +0,02%
Euro 56,1198 -0,03%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.915,35 +0,87%
EUR/USD 1,1590 -0,01%
Brent Petrol 95,64 +0,01%
--°

Abluka İran limanlarında etkisini sürdürüyor

CENTCOM, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı; ABD unsurları 86 geminin rotasını değiştirdi, 3'ünün hareketini engelledi, 2'sine çıkarma yaptı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 04:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Abluka İran limanlarında etkisini sürdürüyor

Abluka operasyonu ve CENTCOM açıklaması:

CENTCOM, İran limanlarına yönelik deniz abluka operasyonunun sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Komutanlığın açıklamasına göre ABD kuvvetleri, bugüne dek 86 ticari geminin rotasını değiştirmiş, 3 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma yapmıştır.

Paylaşılan görüntülerde, ABD'ye ait deniz ve hava unsurlarının bölgede aktif şekilde faaliyet gösterdiği görülüyor; CENTCOM açıklaması operasyonun koordineli denetim ve müdahale biçiminde sürdüğüne işaret ediyor.

Bölgedeki askeri varlık ve gözlemler:

Yayınlanan görüntüler, ablukanın yalnızca denizdeki gemi takip ve yönlendirmeyle sınırlı kalmadığını, hava unsurlarının da denetimi desteklediğini gösteriyor. Açıktaki sayılar, operasyonun hem yönlendirme hem de gerektiğinde doğrudan müdahale kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Ticari deniz trafiğine yansımaları:

Rotası değiştirilen ticari gemiler ile hareket kabiliyeti engellenen ve çıkarma yapılan örnekler, bölgedeki deniz taşımacılığında gecikmelere ve rota değişikliklerine yol açabilir. Bu gelişmeler, deniz güvenliği ve ticari rotaların istikrarı açısından izlenmeye devam ediyor.

CENTCOM'un ifadeleri ve paylaştığı görseller, ablukanın devam edeceğine dair güçlü bir mesaj veriyor; operasyonun kapsamı ise sadece açıklanan sayılarla sınırlı olarak raporlanmıştır.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sıkı bir şekilde...

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurarak, "ABD kuvvetleri, bugüne dek abluka kapsamında 86 ticari geminin rotasını değiştirmiş, 3 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma yapmıştır" açıklamasında bulundu.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Abd ve Ekvador ortak operasyonla Los Choneros'un yakıt teknesini batırdı
images

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı
images

Polisten kaçarken sokakta durdu: Bayrampaşa'da bir kişi gözaltına alındı
images

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Abd ve Ekvador ortak operasyonla Los Choneros'un yakıt teknesini batırdı

Bitshiabu: Galatasaray ile büyük hedefler peşindeyim

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Polisten kaçarken sokakta durdu: Bayrampaşa'da bir kişi gözaltına alındı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı