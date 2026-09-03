Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Olayın gelişimi:

Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 2. Sokak adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A.A.A., arkadaşlarıyla birlikte önceden husumetli olduğu kişilerden A.M.A. ve M.A.A.nın yaşadığı eve gitti.

Burada iki grup arasında başlayan sözlü anlaşmazlık kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede A.A.A.A. bıçakla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik ve soruşturma:

Kavga sonrası olay yerinde yapılan işlemde, olaya karıştığı belirtilen A.M.A. ve M.A.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yetkililer, ilk bulgulara göre olayın taraflar arasındaki önceden süregelen husumetten kaynaklandığını bildirirken, polis incelemeleri ve ifadelerin alınmasıyla olayın detaylarının netleştirileceğini açıkladı.

Çorum'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı