Polisten kaçarken sokakta durdu: Bayrampaşa'da bir kişi gözaltına alındı

olayın ayrıntıları:

Olay, saat 23.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 34 EPU 923 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan araç sürücüsü, ekiplerin takibi altında bölgeden kaçmaya başladı. Bir süre sonra sokağa giren otomobil, yön değiştirirken başka bir araca çarparak durdu.

kaçış ve kaza anı:

Çarpışmanın ardından araçta bulunan iki kişiden biri, olay yerine gelen plakasız bir motosikletle bölgeden uzaklaştı. Diğer şüpheli ise polisin müdahalesi sırasında açılan uyarı ateşi sonucunda yakalandı ve gözaltına alındı.

polis müdahalesi ve inceleme:

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü. Kaza yapan otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, sahada delil tespiti ve kayıt çalışması gerçekleştirdi.

Plakasız motosikletle kaçan kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve olayla ilgili adli süreç ile soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BAYRAMPAŞA’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL KAZA YAPTI: 1 GÖZALTI