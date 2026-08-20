Adalar açıklarında gece ve sabaha yayılan sarsıntı dizisi: 24 saatte 32 deprem

AFAD kayıtları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Marmara Denizi, İstanbul Adalar açıklarında 19-20 Ağustos zaman diliminde yoğun bir deprem etkinliği gözlendi. Kayıtlarda toplam 32 sarsıntı raporlandı; bu hareketliliğin en büyüğü 19 Ağustos saat 17.43'te kaydedilen 3,2 büyüklüğündeki deprem oldu.

saat ve büyüklük dağılımı:

19 Ağustos akşam saatlerinden itibaren artış gösteren aktivitede aynı gün içinde saat 17.43'teki 3,2'lik ana sarsıntının yanında saat 19.17'de 2,6, saat 20.58'de 2,5 ve saat 22.51'de 1,9 büyüklüğünde depremler öne çıktı. Gece yarısından sonra ve sabaha dek süren dönemde ise kayıtlar aralıklarla devam etti; gece boyunca saat 00.41'de 2,6, 02.49, 03.33 ve 03.45'te 2,5 büyüklüklerinde sarsıntılar, sabahın ilk saatlerinde ise 04.31'de 2,8 ve 05.40'ta 2,9 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

derinlik ve devam eden hareketlilik:

Veriler, sarsıntıların odak derinliklerinin genel olarak yerin 7 ila 17 kilometre arasında değiştiğini gösteriyor. Gün içindeki son kayıtlara kadar büyüklükleri 1,1 ile 2,5 arasında değişen mikro depremler tespit edilmeye devam ederken, AFAD raporları 19-20 Ağustos döneminde özellikle gece saatlerinde yoğunlaşan bir dizi hareketliliğe işaret ediyor.

Raporlanan en büyük sarsıntı Adalar'a yaklaşık 10,23 kilometre mesafede ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Yetkililer tarafından yayımlanan bu kayıtlar, bölgede kısa sürede art arda meydana gelen çok sayıda küçük ve orta büyüklükte sarsıntının izlendiğini ortaya koyuyor.

MARMARA DENİZİ'NİN ADALAR AÇIKLARINDA SON 24 SAAT İÇERİSİNDE BÜYÜKLÜKLERİ 1,1 İLE 3,2 ARASINDA DEĞİŞEN TOPLAM 32 SARSINTI KAYDEDİLDİ.