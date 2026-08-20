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Melikşah'ta suyla buluşma: köyün içme suyu altyapısı yenileniyor

Sinop İl Özel İdaresi, Melikşah köyünde isale hattı ve enerji nakil hattı çalışmalarını sürdürüyor; amaç kesintisiz, güvenli ve sağlıklı içme suyu erişimi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Melikşah'ta suyla buluşma: köyün içme suyu altyapısı yenileniyor

Melikşah'ta suyla buluşma: köyün içme suyu altyapısı yenileniyor

Sinop’un Melikşah köyünde içme suyu isale hattı ile enerji nakil hattı çalışmaları devam ediyor. Proje, köyün su iletim hattında ve enerji beslemesinde iyileştirme yaparak altyapının güçlendirilmesini hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarda, mevcut isale hattının yenilenmesi ve enerji nakil hattı döşeme işleri öncelik alındı. Bu müdahalelerle hattın kapasitesinin artırılması ve arızalara bağlı kesintilerin azaltılması amaçlanıyor.

hedefler ve beklentiler:

Yetkililer, projenin temel hedefini köy sakinlerinin kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak olarak açıkladı. Altyapı iyileştirmelerinin sonuçlarıyla beraber yaşam kalitesinde artış bekleniyor.

İl Özel İdaresi açıklamasında ayrıca suyun hayatın temel kaynağı olduğuna vurgu yapıldı ve köylerde benzer altyapı yatırımlarının sürdürüleceği bildirildi.

SİNOP’UN MELİKŞAH KÖYÜNDE İÇME SUYU İSALE HATTI VE ENERJİ NAKİL HATTI ÇALIŞMALARI DEVAM...

SİNOP’UN MELİKŞAH KÖYÜNDE İÇME SUYU İSALE HATTI VE ENERJİ NAKİL HATTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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