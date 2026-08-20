Sinop'ta iklim krizi ve halk sağlığı önlemleri masaya yatırıldı

Seminerin kapsamı:

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nce yürütülen Sağlıklı Hayat Saatleri Projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri:

Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Pelin Ünaldı sunumunda, küresel iklim krizinin çevre ve toplum sağlığına yansıyan olumsuzluklarına dikkat çekti. Ünaldı, İklim değişiyor; sağlığımızı korumanın yolu, değişimi anlamaktan geçiyor ifadelerini kullanarak giderek artan sıcaklıklar, mevsim kaymaları ve çevresel faktörlerin tetiklediği sağlık sorunlarına işaret etti.

Koruyucu önlemler ve sonuç:

Seminerde iklim değişikliğiyle mücadelede hem bireysel hem kurumsal düzeyde alınabilecek koruyucu tedbirler değerlendirildi ve katılımcılara korunma yolları aktarıldı. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Etkinliğe kurum personeli ve ilgililer katıldı.

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "SAĞLIKLI HAYAT SAATLERİ PROJESİ" KAPSAMINDA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DÜZENLENEN SEMİNERLE ELE ALINDI.