Nemrut heykelleri için beş yıllık bilimsel koruma programı başlatıldı

Nemrut'ta kapsamlı koruma çalışmaları sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı Tümülüsü'nde yürütülen koruma çalışmalarının 2025'te başlatılan program çerçevesinde devam ettiğini duyurdu. Proje, bölgedeki anıtsal taş heykellerin yapısal bütünlüğünü güçlendirmeye ve özgün görünümlerini korumaya odaklanıyor.

çalışmanın kapsamı:

Söz konusu müdahaleler, alanda daha önce gerçekleştirilen arkeometri araştırmaları ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda planlandı. Çalışmaların ilk etabı beş yıllık bir yol haritasına bağlandı ve uygulamalar Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları tarafından yürütülüyor.

Uygulamada iki ana teknik öne çıkıyor: taş yüzeylerin ve dokusunun güçlendirilmesi için nanoteknolojik çözeltiler kullanılması ve taşların bünyesine su girişini engellemek üzere kireç bağlayıcılı harçlarla çatlakların doldurulması. Bu yöntemler, eserlerin mevcut görünümünde değişikliğe yol açmadan taşların dayanımını artırmayı hedefliyor.

bilimsel yaklaşımlar ve hedef:

Projede kullanılan yöntemler, hem laboratuvar analizleri hem de saha denetimleriyle destekleniyor. Arkeometri uzmanlarının verileriyle şekillendirilen müdahaleler, nem, donma-çözülme döngüleri ve rüzgâr gibi iklim kaynaklı aşındırma etkilerine karşı uzun vadeli koruma sağlamaya yöneliktir.

Bakanlık açıklamasına göre, uygulanan teknolojiler taşın özgün dokusunu bozmayacak biçimde seçildi; tüm müdahaleler eserlerin görsel kimliğini koruyacak şekilde titizlikle yürütülüyor. Çalışmanın amacı, Nemrut Dağı'nın binlerce yıllık anıtsal mirasını özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaktır.

UNESCO'ya 1987'de giren bu kültürel alan üzerinde ilk kez bu ölçekte sistematik bir koruma programı uygulanıyor. Bakan Ersoy, sahadaki uzman ekiplerin ve laboratuvar çalışanlarının emeklerine dair teşekkür ederek projenin istenen sonuçları vermesi halinde yöntemin benzer alanlarda örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Programın ilerleyen yıllarında saha raporları ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda uygulama yöntemleri izlenecek ve gerektiğinde güncellenecek. Bu sayede Nemrut'un anıtsal heykelleri, hem bugünkü hem de gelecek iklim koşullarına karşı daha dirençli hale getirilecek.

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