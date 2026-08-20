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Çorum'un küçük dağcısı: 7 yaşındaki Deniz babasıyla güvenli rotaları zorluyor

Çorum'da babası Koray Koç ile iki yıldır tırmanış yapan 7 yaşındaki Deniz, Budakören Şelalesi çevresinde sarp kayalarda profesyonelce ilerliyor ve takdir topluyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorum'un küçük dağcısı: 7 yaşındaki Deniz babasıyla güvenli rotaları zorluyor

Çorum'un küçük dağcısı: 7 yaşındaki Deniz babasıyla güvenli rotaları zorluyor

Çorum'da iki yıldır dağcılık yapan 7 yaşındaki Deniz, babası Koray Koç ile birlikte sarp kayalara tırmanıyor. Budakören Şelalesi ve çevresindeki kayalık alanlarda gerçekleştirilen tırmanışlarda baba-kız ekibi, iniş ve tırmanışları emniyetli ekipman ve eğitimlerle sürdürüyor.

baba ve kızın rutini:

Deniz, iki yıl önce babasının yönlendirmesiyle dağcılıkla tanıştı ve düzenli antrenmanlara başladı. Baba Koray, antrenmanların aileye ruhsal ve fiziksel fayda sağladığını söylüyor. İkili metrelerce yükseklikteki sarp rotalarda iple iniş yapıyor, tırmanış teknikleri üzerinde çalışıyor ve stres atıyor. Koray Koç, doğayla iç içe olmanın iş yaşamındaki stresi azalttığını belirterek 'Herkese tavsiye ederim' diyor.

Küçük Deniz, tırmanışın kendisine güven verdiğini ifade ediyor. Aynı zamanda dört yıldır jimnastiğe devam ettiğini ve yüzme ile de ilgilendiğini belirten Deniz, il merkezine bir tırmanış duvarı yapılmasını talep ederek daha sık antrenman yapma isteğini dile getiriyor.

kulüp hedefleri ve altyapı ihtiyacı:

Çorum Lodos Doğa Sporları Kulüp Başkanı Abdullah Alkaç kulübün yaklaşık 8 yıldır doğa faaliyetlerinde olduğunu ve 4 yıldır profesyonel dağcılık çalışmaları yürüttüklerini aktarıyor. Kulübün faaliyet yelpazesi spor tırmanıştan zirve tırmanışlarına, kanyon geçişlerine kadar geniş bir alana yayılıyor. Alkaç, 7 yaşından 70 yaşına kadar katılımcıların bulunduğunu ve Deniz'in lisansı çıkarıldığında kulübün resmi sporcusu olacağını vurguluyor.

Tırmanış ve dağcılık antrenörü Mustafa Kuzu ise sporun kurallara uyulduğunda güvenli olduğunu belirtiyor. Kuzu, Çorum'daki en büyük eksikliğin bir spor tırmanış duvarı olmaması olduğunu, bu eksikliğin 2020'den beri sporu şehir açısından bakir bıraktığını söylüyor. Antrenör, 7 yaşındaki bir çocuğun burada 17 metre tırmanış yaptığını ve gençleri bu sporla tanıştırarak Çorum'dan olimpik sporcular yetiştirmek istediklerini ifade ediyor.

Kulüp yetkilileri, çocukların güvenli rotalarda eğitilerek spora kazandırılabileceğini, altyapı ve tırmanış duvarı gibi yatırımların genç yeteneklerin önünü açacağını belirtiyor. Alkaç son olarak doğaya çıkmanın önemine dikkat çekerek herkesin basit hazırlıklarla doğada vakit geçirmesini öneriyor.

7 yaşındaki Deniz&#039;in dağcılık tutkusu: Babasıyla birlikte dik kayalara meydan okuyor

7 yaşındaki Deniz'in dağcılık tutkusu: Babasıyla birlikte dik kayalara meydan okuyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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