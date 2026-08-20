Darıca’da parklardan mahallelere yayılan yeşillendirme hamlesi

darıca’da yürütülen düzenleme çalışmaları

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde park, bahçe ve diğer yeşil alanlarda kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme faaliyetleri yürütüyor. Çalışmalar parklardan sahil alanlarına, dinlenme noktalarından mahalle aralarındaki yeşil köşelere kadar geniş bir alanda devam ediyor. Amaç, hem yeşil alanların sayısını artırmak hem de mevcut alanların niteliğini yükselterek vatandaşlara daha temiz ve düzenli yaşam mekânları sunmak.

alan bazlı yenileme ve bakım çalışmaları:

Belediye ekipleri, öncelikli olarak halkın ortak kullanımına açık alanlarda düzenli bakım gerçekleştiriyor. Parkların zemin düzenlemeleri, oturma noktalarının ve yürüyüş yollarının onarımı ile mevcut peyzajın yenilenmesi aynı anda yürütülüyor. Bitki ve çiçek bakımı ile sulama sistemlerinin kontrolü sağlanarak, alanların uzun süreli kullanımına uygun ve estetik görünümlü mekânlar oluşturuluyor.

Çalışmaların odağında kullanım kolaylığı ve temizlik bulunuyor; parklarda yapılan düzenlemeler, sahil şeridindeki dinlenme alanları ve mahalle içi yeşil dokuların birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmasını hedefliyor. Böylece hem günlük kullanım hem de dinlenme amaçlı ihtiyaçlara cevap veren alanlar güçlendiriliyor.

başkan muzaffer bıyık’ın değerlendirmesi:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahadaki incelemelerinin ardından ekiplerden bilgi aldı ve yeşil alanların korunması ile geliştirilmesine önem verdiklerini vurguladı. Başkan Bıyık, "Darıca’mızın her noktasında vatandaşlarımızın nefes alabileceği, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği temiz, düzenli ve yeşil alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Parklarımızın bakımından çevre düzenlemelerine kadar ekiplerimiz sahada. Hedefimiz daha yeşil, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Darıca. Bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediyenin sürdürülebilir bakım anlayışı, yalnızca kısa vadeli onarımlarla sınırlı kalmayıp düzenli denetim ve yenileme programlarıyla pekiştiriliyor. Bu yaklaşım, yeşil alanların kullanım ömrünü uzatırken mahallelerin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlıyor.

Vatandaşlar için planlanan düzenlemeler arasında yeşil dokunun korunması, estetik iyileştirmeler ve kullanım konforunu artıracak küçük donatıların yerleştirilmesi bulunuyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Darıca’nın dört bir yanındaki park ve bahçelerin daha güvenli, erişilebilir ve görsel olarak çekici hale gelmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak, Darıca Belediyesi’nin yürüttüğü bakım ve peyzaj çalışmaları, ilçeyi hem çevresel hem de sosyal açıdan geliştirmeyi amaçlıyor; park ve yeşil alanlardaki yenilemeler vatandaşların günlük yaşamına doğrudan olumlu etkiler getirecek şekilde planlanıyor.

DARICA’DA PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA SÜRDÜRÜLEN BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARIYLA İLÇENİN DAHA YEŞİL, TEMİZ VE YAŞANABİLİR HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.