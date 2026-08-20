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Sinop’ta atıklar kaynağında ayrıştırılıyor: 15 noktada sıfır atık adımı

Sinop İl Özel İdaresi, 15 ayrı noktada atıkları kaynağında ayrıştırarak geri kazanım ve bertarafa yönlendiriyor; sürdürülebilir çevre hedefi kararlı şekilde sürüyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop’ta atıklar kaynağında ayrıştırılıyor: 15 noktada sıfır atık adımı

Sinop’ta atıklar kaynağında ayrıştırılıyor: 15 noktada sıfır atık adımı

Sinop İl Özel İdaresi, Sıfır Atık uygulamaları çerçevesinde çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sürdürüyor. Çalışma yerel hizmet binaları ve ilçe birimleriyle eş zamanlı yürütülüyor.

uygulamanın kapsamı:

İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası başta olmak üzere, ilçelerdeki birimlerle birlikte toplam 15 ayrı noktada yürütülen uygulamada, oluşan atıklar türlerine göre kaynağında ayrıştırılıyor. Bu kapsamda hem günlük operasyonel atıklar hem de geri kazanılabilir materyaller düzenli olarak sınıflandırılıyor.

toplama, geri kazanım ve bertaraf süreci:

Ayrıştırılan atıklar uygun koşullarda toplanarak geri kazanım veya bertaraf işlemleri için lisanslı firmalara teslim ediliyor. Çalışmalar kapsamında atık yağ, filtre, ambalaj, cam, kâğıt ve karton, plastik ile metal atıkların yanı sıra diğer geri kazanılabilir ve bertaraf edilmesi gereken atıklar da ayrı ayrı toplanıyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve lisanslı firmalar aracılığıyla geri kazanım veya bertarafının sağlanmasının çevrenin korunmasına ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğu belirtildi.

Yetkililer, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda Sıfır Atık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ, SIFIR ATIK UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇEVRENİN KORUNMASI VE DOĞAL KAYNAKLARIN...

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ, SIFIR ATIK UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇEVRENİN KORUNMASI VE DOĞAL KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI AMACIYLA ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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