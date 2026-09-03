Adana'da 1-18 yıl arası cezası olan 39 firari hükümlü yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Yakalanan hükümlülerin durumu:

Yapılan çalışma neticesinde 1 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü operasyon ile yakalandı. Firari hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Süreç ve sonuçlar:

Gerçekleştirilen yakalamalar, suçluların tespiti ve adalete teslim edilmesi açısından önem taşıyor. Adana'da yürütülen bu tür çalışmalar, uyuşturucu ile mücadeledeki takip ve operasyonların bir parçası olarak kayda geçti.

Uyuşturucudan firar 39 hükümlü yakalandı