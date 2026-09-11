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Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300'te, kavşaktan çıkan tıra arkadan çarpan kamyonette 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 02:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esenyazı Mahallesi'nden D300 karayoluna çıkarak İzmir istikametine dönmek isteyen tır sürücüsü P.G. idaresindeki 45 AKZ 154 plakalı araca; İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) yönetimindeki 34 MIY 971 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette bulunan beş kişi araç içerisinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan kişiler çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

yaralıların durumu ve müdahaleler:

Kaza sonucu kamyonette yolcu olarak bulunan Ramazan Oslu (21), kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) ile yolcular Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver (21), Kula Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından tedavilerinin devamı için Salihli Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer ağır yaralı Ahmet Altürk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikametinde ulaşım bir süre durdu; ekiplerin çalışmasının ardından trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı ve bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, tır sürücüsü P.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yürütülen çalışmalarda kolluk ve sağlık ekipleri tarafından delil toplama, kaza tespit ve yaralılara ilk müdahale işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın trafik kuralları ve kusur tespiti çerçevesinde inceleneceğini açıkladı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDE OLAN KAMYONET, KAVŞAKTAN KARAYOLUNA ÇIKIŞ...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDE OLAN KAMYONET, KAVŞAKTAN KARAYOLUNA ÇIKIŞ YAPAN TIRA ARKADAN ÇARPTI. KAZADA KAMYONETTE BULUNAN 5 KİŞİDEN 1’İ HAYATINI KAYBEDERKEN, 4 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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