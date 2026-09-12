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Mudanya'da görev yapan temizlik işçisi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Mudanya'da elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü 1989 doğumlu Sercan Çetin, Mudanya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti; yakınları yasa boğuldu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 04:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudanya'da görev yapan temizlik işçisi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Mudanya'da meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 1989 doğumlu Sercan Çetin, kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan diğer kişi H.Ç., hastanedeki ilk müdahalesinin ardından tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

aile ve kurumsal bilgiler, adli süreç:

Sercan Çetin'in hayatını kaybettiğini öğrenen kız kardeşi hastaneye gelince sinir krizi geçirdi; yakınları büyük üzüntü yaşadı. Çetin'in, Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yaptığı belirtildi. Cenazenin, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın hastanedeki incelemesinin ardından morga kaldırılması veya Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi konusunda karar verileceği öğrenildi.

MUDANYA’DAKİ KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

MUDANYA’DAKİ KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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