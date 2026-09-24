Adana'da dumanın başrolü: kebapçılar 10. yıl için sahaya çıkıyor

Adana lezzet mirası 10. yılında yeniden sahnede

Bu yıl 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek olan 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 'Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet' temasıyla kentin binlerce yıllık mutfak geleneğini uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak. Festival programında coğrafi işaret tescilli Adana kebabı başta olmak üzere kent mutfağına özgü yemekler, Azerbaycan, Hindistan ve Kuzey Kıbrıs Türk yemekleri ile sokak lezzetleri yer alacak.

Geçen yıl festival 800 bin ziyaretçiyle rekor kırdı ve Adana ekonomisine 3,7 milyar TLlik katkı sağladı; etkinlikte ayrıca 500 bin et şiş ve 400 bin şişe şalgam tüketildi. Bu veriler, organizasyonun hem yerel esnaf hem de kent ekonomisi için önemini ortaya koyuyor.

kebapçılar ve esnafın rolü:

Festivale katılacak Adanalı kebapçılar, yoğun katılım beklentisiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Organizasyonun sponsoru ve kebapçı Yaşar Aydın, festivalin diğer gastronomi etkinliklerinden ayrılan en önemli yanının esnafın emeği olduğunu vurguluyor. Aydın, 'Adana festivalinin en büyük emeği esnafındır. Adana esnafı olmasa zaten o festivalin anlamı olmaz. İnsanlar Adana'ya geldikleri zaman esnaflar için, genellikle lezzetler için geliyor' ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca Adana'nın gastronomide ulaştığı noktaya dikkat çekerek, 'Adana gerçekten de lezzette zirvededir. Bugün dünyanın her yerinde Adana kebabı konuşuluyor' dedi. Bu sözler, festivalde kent temsilcileri ve ustaların sergileyeceği çeşitliliğin ve kalite iddiasının da altını çiziyor.

ziyaretçi beklentisi ve çağrı:

Sponsorların ve esnafın beklentisi, geçen yılın ziyaretçi sayısının aşılması yönünde. Yaşar Aydın, 'Festival bu sene geçen seneyi aratmayacak ve daha fazla katılım olacak. O yüzden tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı Adana'ya bekliyoruz. 9-11 Ekim arasında tüm Türkiye'yi Adana'ya bekliyoruz ve Adana'da dumanın en çıktığı yere gelmelerini bekliyoruz. Dumana gel, dumana' sözleriyle davetini yineledi. Ayrıca Aydın, Adana kebabının kente kattığı değeri özetleyerek, 'Gez dünyayı, ye Adana'yı. Dünyayı gezeceksin ama zirveyi Adana'da yaşayacaksın Adana kebabıyla' dedi.

Festivali takip etmek ve tadına bakmak için uzaklardan gelen ziyaretçiler de daveti tekrarlıyor. Antalya'dan gelen Sedat Çabuk, 'Tüm dostları, tüm illeri çağırıyoruz festivale. Buyursun gelsinler, bu lezzeti tatsınlar' derken, Mustafa Kemal Erdem ise 'Bütün herkesi Adana Lezzet Festivali'ne davet ediyoruz. Adana kebabı demek lezzet demek, başka bir şey denmez yani Adana kebabı için. Biz buraya Antalya'dan bu lezzeti tatmaya geldik' ifadelerini kullandı.

Festival süresince Merkez Park, hem yerel ustaların hem de uluslararası mutfak temsilcilerinin bir araya geldiği bir alan olacak; şehir ekonomisi, esnafın görünürlüğü ve gastronomi turizmi açısından etkinliğin etkileri için 9-11 Ekim kritik tarihler olarak öne çıkıyor.

KEBAPÇI YAŞAR AYDIN, “ADANA ESNAFI OLMASA FESTİVALİN ANLAMI OLMAZ. İNSANLAR ADANA’YA LEZZETLERİ İÇİN GELİYOR” DEDİ.