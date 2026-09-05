Dolar 48,4300 +0,03%
Euro 56,2512 -0,09%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.971,27 -1,38%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 95,83 +0,32%
--°

Adana'da Huzur ve Güven denetiminde aranan 38 kişi yakalandı, sürücülere milyonluk ceza

Adana Emniyeti'nin 1.594 polisle yürüttüğü 'Huzur ve Güven' uygulamasında 38 aranan yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve sürücülere 1.094.000 TL ceza kesildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 00:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da Huzur ve Güven denetiminde aranan 38 kişi yakalandı, sürücülere milyonluk ceza

huzur ve güven uygulamasının genel sonuçları

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Huzur ve Güven" uygulamasında 1.594 polis görev aldı. Denetimler, trafik, narkotik, devriye ve asayiş ekiplerinin katılımıyla şehrin 40 noktasında gerçekleştirildi ve halkın güvenliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı kontroller yapıldı.

uygulamanın kapsamı ve yakalamalar:

Uygulama sırasında toplam 28.000 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Farklı suçlardan aranan 38 kişi yakalanarak adli işlem başlatıldı. Sokak ve araç kontrollerinde şüpheli kişilere yönelik üst aramaları ile birlikte etkin bir takip gerçekleştirildi.

trafik ve işyeri denetimleri:

Toplam 7.947 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 71 sürücü hakkında toplam 1.094.000 TL idari para cezası uygulandı; ayrıca 2 araç trafikten men edildi. Umuma açık 180 iş yeri denetlenirken, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine işlem yapıldı. Ana arterlerde dilencilik yapan 21 kişi tespit edilip toplam 37.000 TL idari para cezası uygulandı.

ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddeler:

Uygulama noktalarında ve yapılan üst aramalar sonucunda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 44 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 7 kesici alet, 0,91 gram metamfetamin ve 158 ecstasy hap ele geçirildi. Ele geçen bu malzemelerle ilgili adli süreçler başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların halkın güvenliğini sağlama, sokak suçlarını önleme ve trafik düzenini koruma açısından düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

ADANA’DA BİN 594 POLİSİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİREN ‘HUZUR VE GÜVEN’ UYGULAMASINDA ÇEŞİTLİ...

ADANA’DA BİN 594 POLİSİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİREN ‘HUZUR VE GÜVEN’ UYGULAMASINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 38 KİŞİ YAKALANIRKEN RUHSATSIZ SİLAHLAR DA ELE GEÇİRİLDİ. TRAFİK YÖNÜNDEN İSE 71 SÜRÜCÜYE TOPLAMDA 1 MİLYON 94 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İkinci kattan düşen kişi için Eskişehir'de soruşturma başlatıldı
images

Adıyaman valilik kavşağı'nda kaza: motosikletle otomobil çarpıştı, iki kişi yara...
images

Kocasinan'da kavşakta çarpışma: hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 6 yaralı
images

Safranbolu'da mobilya atölyesindeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İkinci kattan düşen kişi için Eskişehir'de soruşturma başlatıldı

Kocasinan'da kavşakta çarpışma: hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 6 yaralı

Adıyaman valilik kavşağı'nda kaza: motosikletle otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor formasına dönüyor

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı