Adana'da Huzur ve Güven denetiminde aranan 38 kişi yakalandı, sürücülere milyonluk ceza

huzur ve güven uygulamasının genel sonuçları

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Huzur ve Güven" uygulamasında 1.594 polis görev aldı. Denetimler, trafik, narkotik, devriye ve asayiş ekiplerinin katılımıyla şehrin 40 noktasında gerçekleştirildi ve halkın güvenliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı kontroller yapıldı.

uygulamanın kapsamı ve yakalamalar:

Uygulama sırasında toplam 28.000 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Farklı suçlardan aranan 38 kişi yakalanarak adli işlem başlatıldı. Sokak ve araç kontrollerinde şüpheli kişilere yönelik üst aramaları ile birlikte etkin bir takip gerçekleştirildi.

trafik ve işyeri denetimleri:

Toplam 7.947 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 71 sürücü hakkında toplam 1.094.000 TL idari para cezası uygulandı; ayrıca 2 araç trafikten men edildi. Umuma açık 180 iş yeri denetlenirken, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine işlem yapıldı. Ana arterlerde dilencilik yapan 21 kişi tespit edilip toplam 37.000 TL idari para cezası uygulandı.

ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddeler:

Uygulama noktalarında ve yapılan üst aramalar sonucunda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 44 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 7 kesici alet, 0,91 gram metamfetamin ve 158 ecstasy hap ele geçirildi. Ele geçen bu malzemelerle ilgili adli süreçler başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların halkın güvenliğini sağlama, sokak suçlarını önleme ve trafik düzenini koruma açısından düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

ADANA’DA BİN 594 POLİSİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİREN ‘HUZUR VE GÜVEN’ UYGULAMASINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 38 KİŞİ YAKALANIRKEN RUHSATSIZ SİLAHLAR DA ELE GEÇİRİLDİ. TRAFİK YÖNÜNDEN İSE 71 SÜRÜCÜYE TOPLAMDA 1 MİLYON 94 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ.