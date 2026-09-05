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Kocasinan'da kavşakta çarpışma: hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 6 yaralı

Kayseri Kocasinan'da kavşakta hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı; ambulanstaki 2 hasta, 3 sağlık personeli ve otomobil sürücüsü yaralandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 01:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocasinan'da kavşakta çarpışma: hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 6 yaralı

Kaza ve olayın seyri:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kocasinan Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta hasta taşıyan bir ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazaya, B.Y. idaresindeki 38 AGB 020 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 38 ACL 417 plakalı ambulans karıştı. Çarpışmanın ardından ambulans refüje çıkarak durdu.

Olay yerine yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ambulanstaki görevli ekip olay yerinde müdahale etti.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada, ambulanstaki 2 hasta, 3 sağlık personeli ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ambulans ve otomobil, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak bölge trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için görgü tanıkları ve olay yerindeki bulgular değerlendiriliyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE HASTA TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 6 KİŞİ...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE HASTA TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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