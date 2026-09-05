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Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor formasına dönüyor

Kayserispor, Vanspor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı; 2015-2016'dan sonra 11 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı formaya dönecek.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 01:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor formasına dönüyor

transferin detayları:

TFF 1.Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak Vanspor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile dış transferde anlaşmaya vardı. Kulüp, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

kariyer bağı ve geri dönüş:

Oğulcan Çağlayan, 2015-2016 sezonunda Kayserispor formasını giymişti; bu imza ile oyuncu 11 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı kulübe dönmüş oldu. Bu dönüş, kulübün kadro planlamasında tecrübeli isimlere verdiği önemi gösteriyor.

lisans ve takıma katılma:

Lisansı çıkan Oğulcan Çağlayan, belgelerinin tamamlanmasının ardından yarın takıma katılacak ve ilk antrenmanına çıkacak. Kayserispor taraftarları oyuncunun yeniden takıma katılmasını heyecanla bekliyor.

KAYSERİSPOR, SON OLARAK VANSPOR FORMASI GİYEN OĞULCAN ÇAĞLAYAN’I KADROSUNA KATTI.

KAYSERİSPOR, SON OLARAK VANSPOR FORMASI GİYEN OĞULCAN ÇAĞLAYAN’I KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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