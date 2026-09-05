Adıyaman valilik kavşağı'nda kaza: motosikletle otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazası:

Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda her iki aracın sürücülerinin henüz tespit edilmediği bildirildi.

Yaralıların durumu:

Kazada motosiklette bulunan Muhammed Yücel ile Yusuf Tapan yaralandı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yürütülen inceleme, çarpışmanın nedenine ilişkin bilgi sağlamayı amaçlıyor ve yetkililer trafik akışının normale dönmesi için çalıştı.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.