İkinci kattan düşen kişi için Eskişehir'de soruşturma başlatıldı

olayın gerçekleştiği yer ve müdahale:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak üzerinde, bu gece saatlerinde bir kişinin 2'nci kattan düştüğü bildirildi. Olayın yaşandığı adresin 164 numaralı Can Apartmanı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, V.K. isimli erkek şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 2'nci katından aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

polis incelemesi:

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yetkililer, düşüşün sebebinin tespiti ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Şu aşamada başka ayrıntı paylaşılmadı.

ESKİŞEHİR'DE BİR APARTMANIN 2'NCİ KATINDAN DÜŞEREK YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.