Safranbolu'da mobilya atölyesindeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Safranbolu'da mobilya atölyesinde yangın söndürüldü

Safranbolu'nun Barış Mahallesi Meslek Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölye, kiracı olan Gürhan Ş.'ye ait olarak bildirildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, itfaiye müdahalesiyle alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Müdahale sonrasında atölyede yangın kaynaklı hasar tespit edildi.

Sebep araştırması:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olayın nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE MOBİLYA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.