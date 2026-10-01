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Adana'da kapsamlı huzur uygulaması: aranan 66 şahıs yakalandı, binlerce hap ele geçirildi

Adana'da düzenlenen huzur uygulamasında 66 aranan yakalandı, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi; trafik denetimlerinde 1 milyon 245 bin 144 TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 00:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da kapsamlı huzur uygulaması: aranan 66 şahıs yakalandı, binlerce hap ele geçirildi

Adana'da huzur ve güven uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde düzenlenen uygulamayla kamu düzenini güçlendirmeyi hedefledi. Uygulamaya 298 ekip ve 1.607 personel katıldı; görevde 1 helikopter, 4 drone ve 4 eğitimli dedektör köpek yer aldı. Ekipler, kapsamlı kimlik ve araç kontrolleriyle vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdü.

aranan şahıslar ve trafik denetimleri:

Uygulama kapsamında toplam 26 bin 531 şahsın GBT sorgulaması yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde 7 bin 580 araç kontrol edilirken, 1 araç trafikten men edildi ve 1 çalıntı araç ele geçirildi. Denetimler sonucunda 45 araca toplam 1 milyon 245 bin 144 TL idari para cezası kesildi.

silah, uyuşturucu ve işyeri denetimleri:

Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından 11 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ve 155 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 18 fişek, ayrıca 2 kesici alet bulundu. Uyuşturucuya yönelik aramalarda 10,7 gram esrar ve 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca 15 umuma açık işyeri kontrol edildi; kumar oynattığı tespit edilen 1 işyeri ve sahibi hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynayan 2 şahsa toplam 23 bin 208 TL idari para cezası uygulandı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 9 şahsa ise toplam 15 bin 876 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, uygulamanın kent genelinde asayişin korunmasına ve suç unsurlarının azaltılmasına katkı sağladığını belirterek benzer denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı.

ADANA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN...

ADANA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 66 ŞAHIS YAKALANIRKEN, 2 BİN 241 ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ. TRAFİK DENETİMLERİNDE İSE 45 ARACA TOPLAM 1 MİLYON 245 BİN 144 TL PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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