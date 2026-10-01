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Bolu'da çatıda duman ihbarı paniğe yol açtı, ekipler yangın bulamadı

Akpınar Mahallesi'nde çatıda duman görüldüğü ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yapılan detaylı incelemede yangın bulgusuna rastlanmadı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 00:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu'da çatıda duman ihbarı paniğe yol açtı, ekipler yangın bulamadı

olayın gelişimi:

Gece saatlerinde Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısından duman çıktığını gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve 2'si merdivenli olmak üzere 3 itfaiye aracı sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla çatıya çıkarak hem dışarıdan hem de apartman içerisinden detaylı bir kontrol sağladı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde herhangi bir alevlenme, yanma ya da duman kaynağına rastlanmadı; yangın bulgusu tespit edilmedi.

bölgedeki etkiler ve müdahale süreci:

Asılsız ihbar mahallede kısa süreli paniğe ve meraklı toplanmalara yol açtı. Ekipler, çatıda ve bina içinde kapsamlı kontroller yaptıktan sonra olumsuz bir duruma rastlanmadığını teyit ederek güvenlik önlemlerini sonlandırdı.

Olay, itfaiye ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha büyük bir tehlike oluşmadan sonlandırıldı. Benzer durumlarda vatandaşların sakin kalarak acil çağrı hatlarını doğru bilgilerle bilgilendirmesi önemli olduğuna dikkat çekildi.

‘Çatı yangını&#039; ihbarı ekipleri harekete geçirdi

‘Çatı yangını' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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