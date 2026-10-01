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Erzincan'da 4. kattan düşen 77 yaşındaki Neriman Y. yaşamını yitirdi

Erzincan'da Akşemsettin Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katından düşen 77 yaşındaki Neriman Y., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 00:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan'da 4. kattan düşen 77 yaşındaki Neriman Y. yaşamını yitirdi

olayın gelişimi

Erzincan'da gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi 661. Sokak'ta bir apartmanda meydana gelen olayda, 77 yaşındaki Neriman Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 4. katından zemine düştü.

ilk müdahale ve sevk:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri adrese sevk edildi. Ağır yaralanan Neriman Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

sağlık durumu ve soruşturma:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Neriman Y. kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin soruşturma ve olay yeri incelemesini sürdürüyor.

ERZİNCAN’DA APARTMANIN 4. KATINDAN DÜŞEN 77 YAŞINDAKİ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI...

ERZİNCAN’DA APARTMANIN 4. KATINDAN DÜŞEN 77 YAŞINDAKİ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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