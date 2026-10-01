Gece ihbarı mahallede paniğe neden oldu: çatıdan yangın izi çıkmadı

çatı ihbarına kısa sürede müdahale edildi

Bolu'nun Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 6 katlı bir apartmanın çatısından duman çıktığını gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve ekip dağılımı:

Olay yerine yönlendirilen birimler arasında 3 itfaiye aracı yer aldı; bunların 2'si merdivenli araç olarak kullanıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla çatıya çıkarak kontrol sağladı.

inceleme sonuçları ve mahalle tepkisi:

Ekiplerin hem dışarıdan hem de apartman içerisinden yaptığı detaylı incelemeler neticesinde herhangi bir yangın bulgusuna rastlanmadı. Asılsız çıkan ihbar mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, çatıda herhangi bir olumsuzluk görmeyen ekipler normale döndü.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE BİR VATANDAŞIN ‘ÇATI YANIYOR’ İHBARI ÜZERİNE İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ. EKİPLERİN ÇATIDA YAPTIĞI DETAYLI İNCELEMELERDE HERHANGİ BİR YANGIN BULGUSUNA RASTLANMADI.