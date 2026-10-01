Kadirli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde trafikte yaşanan çarpışmada bir kişi yaralandı. Olay, Kadirli Şehit Vedat Kocadallı Mahallesinde meydana geldi.
kaza ve müdahale:
Seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
soruşturma:
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer olayın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
OSMANİYE’DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
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