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Kadirli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kadirli'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı; ekipler müdahale edip yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 00:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kadirli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kadirli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde trafikte yaşanan çarpışmada bir kişi yaralandı. Olay, Kadirli Şehit Vedat Kocadallı Mahallesinde meydana geldi.

kaza ve müdahale:

Seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer olayın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

OSMANİYE’DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

OSMANİYE’DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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