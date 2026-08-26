Adana'da kapsül yöntemiyle taşınan 1,5 kilo metamfetamin iç organlardan çıkarıldı

operasyonun ayrıntıları:

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kadının uyuşturucuyu kapsül haline getirip yutarak kente soktuğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Bilgiler doğrultusunda otogarda durdurulan iki yabancı uyruklu kadın kurye ile onlara yardım ettiği öne sürülen iki şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

sağlık işlemleri ve bulunan miktar:

Şüphelilerin yapılan tıbbi muayenesinde, kadın kuryelerin vücutlarında uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen işlemler sonucunda kadınların yuttuğu 140 kapsül çıkarıldı. Kapsüllerin içinde toplam 1 kilo 500 gram (1,5 kilo) metamfetamin olduğu tespit edildi.

adli süreç:

Gözaltına alınan dört şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece dört şüpheli de tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN YAPILAN TIBBİ MUAYENESİNDE, KADIN KURYELERİN VÜCUTLARINDA UYUŞTURUCU BULUNDUĞU BELİRLENDİ.