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Adana'da kebapçılar 10. yıl lezzetine hazırlanıyor

9-11 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde coğrafi işaretli Adana kebabı, yerel ve dünya mutfakları sergilenecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Berk Doğan

Adana'da kebapçılar 10. yıl lezzetine hazırlanıyor

Festival 10. yılda Merkez Park'ta buluşuyor:

Bu yıl 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10'uncu yılında "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet" temasıyla kapılarını açıyor. Festival, Adana'nın binlerce yıllık mutfak mirasını uluslararası gastronomi dünyasıyla buluşturmayı sürdürecek.

Geçen yılın verileri ve beklentiler:

Geçen yıl festival 800 bin ziyaretçiyle rekor kırarken, Adana ekonomisine sağladığı doğrudan ve dolaylı katkı 3,7 milyar TL olarak kaydedildi. Organizasyonda ayrıca 500 bin adet et şiş ve 400 bin şişe şalgam tüketildi. Bu veriler, bölge esnafı ve gıda sektöründeki paydaşlar için festivalin önemini gösteriyor.

Menüde neler olacak:

Festival alanında coğrafi işaret tescilli Adana kebabı başta olmak üzere kente özgü yemekler ile Azerbaycan, Hindistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mutfakları ve çeşitli sokak lezzetleri yer alacak. Organizasyon, hem yerel esnafın hem de uluslararası mutfak temsilcilerinin bir araya gelmesine aracılık edecek.

Kebapçılar etkinlik öncesinde yoğun hazırlık yapıyor; pişirme düzenleri, tedarik zinciri ve servis organizasyonları festival yoğunluğuna göre şekillendiriliyor. Esnaf, yüksek ziyaretçi sayısına göre malzeme ve personel planlamasını sürdürüyor.

Esnafın rolü ve mesajlar:

Festival sponsorlarından kebapçı Yaşar Aydın, Adana Lezzet Festivali'nin ayırt edici özelliğinin şehir esnafının emeği olduğunu vurguladı: "Adana esnafı olmasa zaten o festivalin anlamı olmaz. İnsanlar Adana’ya geldikleri zaman genellikle lezzetler için geliyor." Aydın, festivalin kentin gastronomi kültürünü tanıtma açısından değerine dikkat çekti.

Aydın ayrıca geçmiş deneyimlerine değinerek, Adana esnafının farklı kentlerde de yoğun ilgi gördüğünü ve "Adana gerçekten de lezzette zirvededir. Bugün dünyanın her yerinde Adana kebabı konuşuluyor" ifadelerini kullandı. Festivalin bu yıl geçen seneki katılımı aşmasını beklediğini belirtti ve tüm Türkiye ile dünyayı 9-11 Ekim'de Adana'ya davet etti.

Ziyaretçilerden Antalya'dan gelen Sedat Çabuk ve Karaman'dan katılan Mustafa Kemal Erdem de etkinliği övdü, herkesi lezzeti tatmaya çağırdı.

Organizatörler ve esnafın ortak beklentisi, 10. yılda hem ziyaretçi sayısının artması hem de Adana mutfağının ulusal ve uluslararası platformlardaki itibarının güçlenmesi yönünde. Festival, kent ekonomisine ve turizmine katkı sağlamayı amaçlayan merkezi bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

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Adana Lezzet Festivali'nde kebapçılar "dumana" hazırlanıyor

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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