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Adapazarı'nda üst kat yangını mahalleyi sokağa döktü

Adapazarı Yenigün Mahallesi'nde 4 katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın hızla yayıldı; itfaiye söndürdü, dairede ağır maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:25

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adapazarı'nda üst kat yangını mahalleyi sokağa döktü

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Turan Caddesi Hasırcılar mevkiinde bulunan 4 katlı bir binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevler pencerelerden dışarı taşarken yoğun duman caddeyi kapladı ve mahallede panik yaşandı.

Olayın gelişimi:

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine binada ve çevredeki vatandaşlar sokaklara döküldü. Durumu görenler ihbarda bulundu, polis ve itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Alevlerin görünür biçimde büyümesi mahallede korku ve hareketliliğe yol açtı.

İtfaiye müdahalesi ve hasar:

Çok sayıda ekiple olay yerine gelen itfaiye, alev alan dördüncü kata hızlı müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle söz konusu dairede ağır maddi hasar meydana geldi.

İnceleme başlatıldı:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlattı. Yetkililer, yangının kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme sonrası açıklanacağını bildirdi.

SAKARYA&#039;NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE 4 KATLI BİR BİNANIN ÜST KATINDA ÇIKAN YANGIN MAHALLEDE PANİĞE YOL...

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE 4 KATLI BİR BİNANIN ÜST KATINDA ÇIKAN YANGIN MAHALLEDE PANİĞE YOL AÇTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA DAİREDE MADDİ HASAR OLUŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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