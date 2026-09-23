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TOKİ teslimleri arzı artırdı, Malatya'da kiralar hızla geriliyor

TOKİ'nin teslim ettiği 55 bin 712 konutla arz talebi aştı; Malatya'da son 1,5 ayda kiralar yüzde 25-30 geriledi, ev sahipleri kiracı bulmakta zorlanıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

TOKİ teslimleri arzı artırdı, Malatya'da kiralar hızla geriliyor

Malatya'da kiralık konut piyasasında rahatlama

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tamamlanan afet konutlarının hak sahiplerine teslim edilmeye başlanması kentte kiralık daire piyasasını doğrudan etkiledi. Konut arzının artmasıyla birlikte kent genelinde kira fiyatlarında belirgin bir düşüş gözleniyor.

Kiralar ne kadar geriledi:

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül tarafından aktarılan verilere göre, kentte son 1,5 ay içinde kira fiyatları ortalama %25 ile %30 arasında düştü. Özgül, bu gerilemenin özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve asgari ücretliler için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

TOKİ stoğu ve teslimat rakamları:

TOKİ verilerine göre kentte 55 bin 712 konut tamamen hazır durumda. Bu konutlardan anahtarı teslim edilip aktif kullanılan 26 bin 471 adet bulunurken, hak sahibi olmasına rağmen anahtarını henüz teslim almayan 29 bin 240 vatandaş bulunuyor. Özgül, bu kişilerin evlerini kullanıma açmasının piyasadaki rahatlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Piyasadaki arz artışı, bazı bölgelerde ilan edilen yüksek kira taleplerinin karşılık bulmamasına yol açtı. Özgül, İkizce bölgesinde 8 bin ile 10 bin lira, Orduzu Pınarbaşı - Kaldırım civarında ise 12-13 bin lira seviyesinde ilanlara rağmen kiracı bulunamadığını aktardı. Akoğuz Kışlası ve Çamurlu TOKİ sitelerinde de benzer durumun görüldüğü bildirildi.

Ev sahiplerinin ilan panolarına "acil kiralık" notları astığına dikkat çeken Özgül, kent genelindeki arzın talebi karşıladığını, hatta ihtiyacın üzerinde konut bulunduğunu söyledi. Çarşı merkezi, Fahri Kayahan, Çavuşoğlu, İskender Mahallesi ve Yakınca gibi bölgelerde şu an 25 bin lira civarında olan kiraların kısa sürede makul seviye olan 15 bin liraya gerilemesini beklediğini ifade etti. Malatya şartlarında ortalama kiranın 8 bin ila 15 bin lira arasında olması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Özgül, şehir dışında yaşayan ve Malatya'da TOKİ'den daire teslim alan hak sahiplerine çağrıda bulunarak, kiralama fiyatlarını yüksek tutmanın mağduriyet yaratacağını söyledi. Evlerin boş kalması halinde sahiplerinin site aidatlarını kendilerinin ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu ve tavan kira önerisini 15 bin lira olarak dile getirdi.

Sonuç olarak TOKİ teslimleri, Malatya'da konut arzını artırarak uzun süredir fahiş seviyelere çıkan kira fiyatlarının normalleşmesine zemin hazırladı. Ancak piyasadaki dengeyi sağlamak için hak sahiplerinin konutlarını piyasa koşullarına uygun şekilde sunması önemini koruyor.

Deprem bölgesi Malatya&#039;da kira fiyatları yüzde 30 düştü

Deprem bölgesi Malatya'da kira fiyatları yüzde 30 düştü

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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