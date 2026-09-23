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Malatya'da arz artışı kiraları düşürdü; TOKİ teslimleri etkili oldu

Malatya'da TOKİ afet konutlarının teslimi kentte arzı artırdı; son 1,5 ayda kiralar yüzde 25-30 geriledi, 55.712 hazır konut piyasayı rahatlattı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Malatya'da arz artışı kiraları düşürdü; TOKİ teslimleri etkili oldu

TOKİ teslimleri ve konut sayıları:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen imar ve ihya çalışmaları kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan afet konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesi, kentte konut arzını belirgin biçimde artırdı. Resmi verilere göre 55.712 konut tamamen hazır durumda; anahtarları teslim edilen ve aktif kullanılan konut sayısı 26.471 seviyesinde. Buna karşılık hak sahibi olduğu halde anahtarını henüz teslim almamış 29.240 vatandaş bulunuyor.

Kira piyasasında yüzde 25-30'luk düşüş:

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, TOKİ konutlarının devreye girmesiyle kentteki kira fiyatlarında son 1,5 ay içinde %25 ile %30 arasında gerileme yaşandığını aktardı. Bu dönüşüm, daha önce fahiş seviyelere çıkan kiralarda normalleşme sağlarken, ev sahiplerinin kiracı bulmakta zorlandığına dikkat çekiliyor. İlanlarda artık 'acil kiralık' ifadelerine sıkça rastlanıyor.

Özgül, bazı lokasyonlarda ilan edilen fiyat örneklerini şöyle sıraladı: İkizce bölgesinde aylık 8.000-10.000 lira, Orduzu Pınarbaşı-Kaldırım civarında 12.000-13.000 lira seviyesinde ilan yapılsa da kiracı bulunamadığını belirtti. Ayrıca Akoğuz Kışlası ve Çamurlu TOKİ bölgelerinde de benzer bir arz fazlası gözlemleniyor.

Piyasaya etkisi ve mülk sahipleri için uyarılar:

Özgül, arzın talebi aşması nedeniyle bazı semtlerde kısa vadede yüksek kiraların hızlıca düşebileceğini vurguladı. Çarşı merkezi, Fahri Kayahan, Çavuşoğlu, İskender Mahallesi ve Yakınca gibi bölgelerde şu an ortalama 25.000 lira civarında seyreden kiraların makul seviyeye, örneğin 15.000 liraya gerilemesini beklediklerini söyledi. Malatya şartlarında ortalama kira aralığının 8.000-15.000 lira olması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca şehir dışında yaşayan ve Malatya'da TOKİ'den daire teslim alan hak sahiplerine çağrı yapıldı. Yüksek kira beklentilerinin hem kiracıyı hem de mal sahibini mağdur edeceği, dolayısıyla boş kalan dairelerin önümüzdeki aydan itibaren başlayacak site aidatlarını ev sahiplerinin cebinden ödemek zorunda bırakacağı uyarısı yapıldı. Özgül, evlerin boş kalmaması için tavan kira olarak 15.000 lira değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Genel olarak TOKİ teslimleri, Malatya konut piyasasında arz fazlası oluşturarak kiralarda hızlı bir normalleşme süreci başlattı; bu durum özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve asgari ücretliler için rahatlatıcı bir gelişme olarak öne çıkıyor.

MALATYA EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI ALİ ÖZGÜL

MALATYA EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI ALİ ÖZGÜL

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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