Adana AOSB akademi: yöneticilik becerileri ve KOBİ'lerde kalıcı dönüşüme yol haritası

AOSB Akademi eğitimleri: amaç ve kapsam

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından düzenlenen AOSB Akademi programları çerçevesinde, sanayiciler ve çalışanların mesleki ve yönetsel gelişimini desteklemeye yönelik kapsamlı eğitimler verildi. Programda yönetim becerilerinin güçlendirilmesi ve işletmelerde sürdürülebilir, kalıcı dönüşüm sağlanması hedeflendi. Eğitimler, hem teorik çerçeve hem de uygulamaya dönük yaklaşımlar sunarak katılımcıların iş yaşamındaki zorluklara pratik çözümler geliştirmesine olanak tanıdı.

yönetim görevleri döngüsü eğitimi:

AOSB Akademi bünyesinde gerçekleştirilen "Yönetim Görevleri Döngüsü: The WHEEL" eğitimi Yönetim Danışmanı, Eğitmen ve Koç Cüneyt Çubukçu tarafından yürütüldü. Eğitimde kurumsal kavramlar, profesyonel yaklaşım, hedef belirleme, uzlaşma, stratejik planlama, delegasyon, geri bildirim kültürü, motivasyon ve performans değerlendirme gibi yönetimin temel unsurları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Programın önceliği katılımcıların yöneticilik basamaklarını yalnızca kuramsal olarak değil, iş yaşamındaki karşılıklarıyla değerlendirmelerini sağlamak oldu. Eğitmen, profesyonel sorumlulukların etkin yerine getirilmesi ve yönetilen potansiyelin açığa çıkarılması için uygulanabilir yöntemler sundu; katılımcılar somut örnekler üzerinden pratik beceriler geliştirdi.

KOBİ'lerde sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm odaklı çalışma:

Diğer oturumda AOSB Kamu Kampüsü'nde Danışman ve Eğitmen Ergin Turan tarafından "KOBİ’lerde Sürdürülebilir Büyüme ve Kalıcı Dönüşüm Nereden Başlar?" başlıklı program gerçekleştirildi. Bu bölümde KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracak verimlilik adımları, iş süreçlerinin geliştirilmesi, dijitalleşme, etkin yönetim, finansal farkındalık ve sürekli iyileştirme konuları detaylandırıldı.

Eğitim, gerçek saha örnekleri ve interaktif çalışmalarla desteklendi; katılımcılar işletmelerinin mevcut durumunu analiz ederek gelişim alanlarını tespit etme ve bu alanlara yönelik uygulanabilir yol haritaları oluşturma imkânı buldu. Programların ortak hedefi, işletmelerin sürdürülebilir büyüme için stratejik adımlar atmasını ve yöneticilerin bunları hayata geçirecek yetkinliği kazanmasını sağlamaktı.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (AOSB) AKADEMİ EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA, SANAYİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN YÖNETİM BECERİLERİ İLE İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KALICI DÖNÜŞÜM EĞİTİMLERİ VERİLDİ.