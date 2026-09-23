Simav'da seracılık üretimi saha ziyaretiyle değerlendirildi

Saha ziyareti ve inceleme:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Kütahya'nın Simav ilçesinde, Eynal Bölgesi'nde seracılık faaliyeti yürüten üreticilere yönelik saha ziyareti gerçekleştirildi.

Üretim süreçlerinin yerinde kontrolü:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde seralarda sürdürülen üretim faaliyetleri yerinde incelenirken, ekipler yürütülen çalışmaları gözlemledi ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Üreticilerle iletişim ve değerlendirme:

Ziyaret kapsamında üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu; üreticilerin görüş ve talepleri dinlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, bölgedeki tarımsal üretimin takibi ve üreticilerin karşılaştığı sorunların değerlendirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

SİMAV’DA SERACILIK FAALİYETLERİ YERİNDE İNCELENDİ