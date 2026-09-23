Simav'da seracılık üretimi saha ziyaretiyle değerlendirildi

Saha ziyareti ve inceleme:
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Kütahya'nın Simav ilçesinde, Eynal Bölgesi'nde seracılık faaliyeti yürüten üreticilere yönelik saha ziyareti gerçekleştirildi.
Üretim süreçlerinin yerinde kontrolü:
Gerçekleştirilen ziyaretlerde seralarda sürdürülen üretim faaliyetleri yerinde incelenirken, ekipler yürütülen çalışmaları gözlemledi ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Üreticilerle iletişim ve değerlendirme:
Ziyaret kapsamında üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu; üreticilerin görüş ve talepleri dinlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, bölgedeki tarımsal üretimin takibi ve üreticilerin karşılaştığı sorunların değerlendirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
SİMAV’DA SERACILIK FAALİYETLERİ YERİNDE İNCELENDİ
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