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Simav'da seracılık üretimi saha ziyaretiyle değerlendirildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Eynal Bölgesi'ndeki seralarda üretimi yerinde inceleyip üreticilerle görüştü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Berk Doğan

Simav'da seracılık üretimi saha ziyaretiyle değerlendirildi

Saha ziyareti ve inceleme:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Kütahya'nın Simav ilçesinde, Eynal Bölgesi'nde seracılık faaliyeti yürüten üreticilere yönelik saha ziyareti gerçekleştirildi.

Üretim süreçlerinin yerinde kontrolü:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde seralarda sürdürülen üretim faaliyetleri yerinde incelenirken, ekipler yürütülen çalışmaları gözlemledi ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Üreticilerle iletişim ve değerlendirme:

Ziyaret kapsamında üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu; üreticilerin görüş ve talepleri dinlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, bölgedeki tarımsal üretimin takibi ve üreticilerin karşılaştığı sorunların değerlendirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

SİMAV’DA SERACILIK FAALİYETLERİ YERİNDE İNCELENDİ

SİMAV’DA SERACILIK FAALİYETLERİ YERİNDE İNCELENDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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