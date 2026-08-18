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Adıyaman Ali Dağı'nda mezarlık kenarında cinayet şüphesiyle erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında mezarlık kenarında tabancayla vurulmuş 42 yaşındaki Ömer Tunç'un cesedi bulundu, jandarma soruşturması sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:32

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman Ali Dağı'nda mezarlık kenarında cinayet şüphesiyle erkek cesedi bulundu

Olayın seyri

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında dağ başında bulunan mezarlık kenarında bir erkek cesedi fark edildi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerinde tespitler:

Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede cesedin tabanca ile vurulduğu belirlendi ve bölgede çok sayıda boş mermi kovanı tespit edildi. Kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden şahsın 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu saptandı. Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Soruşturma ve işlemler:

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Ömer Tunç'un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçtığı değerlendirilen şahıs ya da şahısların yakalanması için jandarma ekiplerince arama ve soruşturma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, olayın aydınlatılması için delil toplama ve görgü tanıklarının ifadesine başvurma gibi adımları sürdürüyor.

Olayla ilgili resmi soruşturma açılmış olup, adli süreç ve teknik incelemelerin sonucuna göre ek gelişmeler paylaşılacak.

ADIYAMAN’DA, DAĞ BAŞINDA BULUNAN BİR MEZARLIK YANINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU.

ADIYAMAN’DA, DAĞ BAŞINDA BULUNAN BİR MEZARLIK YANINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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