Adıyaman üniversite kavşağında kontrolü kaybeden motosiklet devrildi

Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kaza yerinde ilk müdahale ve ulaşım:

Edinilen bilgiye göre, 46 AJT 582 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi. Bölgedeki sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.