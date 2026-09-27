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Kayıp alzaymır hastası Salihli'de su kuyusunda ölü bulundu

Salihli Gökeyüp'te dün akşamdan beri kayıp olan 86 yaşındaki alzaymır hastası Hatice Aydın'ın, 5 metre derinlikteki su kuyusunda cansız bulundu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 18:21

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayıp alzaymır hastası Salihli'de su kuyusunda ölü bulundu

Olay yeri ve keşif:

Manisa'nın Salihli ilçesi Gökeyüp Mahallesi Sarısu mevkiinde, vatandaşların bir su kuyusunda ceset gördüğünü bildirmesi üzerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekip müdahalesi ve kimlik tespiti:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Yapılan incelemede, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuda bulunan cansız bedenin, dünden beri haber alınamayan Hatice Aydın (86) olduğu belirlendi.

Cansız beden, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 86...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 86 YAŞINDAKİ HATİCE AYDIN’IN CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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