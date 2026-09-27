Salihli'de kaybolan yaşlı kadının cesedi 5 metre derinlikteki su kuyusunda bulundu

Salihli'de su kuyusunda ölü bulunan kadın

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Gökeyüp Mahallesi Sarısu mevkiinde bir su kuyusunda bulunan cesedin, mahallede dün akşamdan beri kayıp olan 86 yaşındaki Hatice Aydın'a ait olduğu belirlendi.

Olayın keşfi ve ilk müdahale:

Vatandaşların kuyuda bir ceset olduğuna dair ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kuyu içindeki cansız bedenin kimliği tespit edildi.

İçerisinde bulunduğu bildirilen kuyunun derinliği 5 metre olarak kaydedildi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri tarafından beden çıkarıldı.

Soruşturma ve süreç:

Cesedin teşhisinin ardından olaya ilişkin adli ve idari işlemler başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor; yetkililer olayla ilgili incelemelerini ve gerekli tespitleri yapmaya devam ediyor.

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