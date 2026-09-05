Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Zakkum sarıgöl'de kurtuluş coşkusu yaşattı

Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Akşam saatlerinde Atatürk Kent Meydanı'nda sahne alan Zakkum, ilçe halkına unutulmaz bir konser verdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek kurtuluş coşkusunu müzikle taçlandırdı.

Konser atmosferi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinliklerin ardından başlayan konser, Sarıgöllüler için renkli görüntülere sahne oldu. Sahne performansı boyunca grubun yorumladığı parçalar, kalabalığın coşkusunu artırdı; birçok izleyici şarkılara eşlik ederken meydanda samimi ve enerjik anlar yaşandı.

Organizasyon ve kapanış:

Günün erken saatlerinde düzenlenen çocuk şenliğiyle başlayan kutlamalar, akşam programıyla devam etti. Konserin sonunda Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, sahneye çıkarak Zakkum ekibine teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu. Etkinlik, ilçede kurtuluş yıldönümünün coşkuyla anıldığı bir gece olarak tamamlandı.

SARIGÖL’ÜN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN ZAKKUM, SEVİLEN ŞARKILARIYLA İLÇE HALKINA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.