Selimiye'de trafoya düşen yıldırım makilik yangını başlattı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında trafoya düşen yıldırım çevredeki makilik alanda yangını tetikledi. Vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunmasının ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ekiplerinin çalışması:

Sarıgöl Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak alevlere müdahale etti. Müdahaleye Sarıgöl Belediyesi ekipleri de destek verdi; ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi, yangının yayılmasını önledi.

Soğutma ve son durum:

Yangın büyümeden kontrol altına alındı ve bölgedeki soğutma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, yapılan müdahaleyle yangının sınırlandırıldığını ve soğutma faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK SIRASINDA ELEKTRİK TRAFOSUNA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU MAKİLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI. EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.