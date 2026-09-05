Dolar 48,4300 +0,03%
Euro 56,2512 -0,09%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.971,27 -1,38%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 95,83 +0,32%
--°

Selimiye'de trafoya düşen yıldırım makilik yangını başlattı

Sarıgöl'de trafoya düşen yıldırım makilik alanda yangın başlattı; Sarıgöl Orman İşletme Şefliği ve belediye ekipleri yangını hızla kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 01:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Selimiye'de trafoya düşen yıldırım makilik yangını başlattı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında trafoya düşen yıldırım çevredeki makilik alanda yangını tetikledi. Vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunmasının ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ekiplerinin çalışması:

Sarıgöl Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak alevlere müdahale etti. Müdahaleye Sarıgöl Belediyesi ekipleri de destek verdi; ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi, yangının yayılmasını önledi.

Soğutma ve son durum:

Yangın büyümeden kontrol altına alındı ve bölgedeki soğutma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, yapılan müdahaleyle yangının sınırlandırıldığını ve soğutma faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK SIRASINDA ELEKTRİK TRAFOSUNA YILDIRIM DÜŞMESİ...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK SIRASINDA ELEKTRİK TRAFOSUNA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU MAKİLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI. EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu
images

İkinci kattan düşen kişi için Eskişehir'de soruşturma başlatıldı
images

Adıyaman valilik kavşağı'nda kaza: motosikletle otomobil çarpıştı, iki kişi yara...
images

Kocasinan'da kavşakta çarpışma: hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 6 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

İkinci kattan düşen kişi için Eskişehir'de soruşturma başlatıldı

Kocasinan'da kavşakta çarpışma: hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 6 yaralı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı