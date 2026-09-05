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Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık denetimi sırasında uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateş açması sonucu polis memuru M. Ali Topatan şehit oldu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 01:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

İstanbul Esenyurt'ta yapılan korsan taşımacılık denetimi sırasında uygulama üzerinden çağrılan bir aracın sürücüsünün, sivil trafik polisine ateş açması sonucu polis memuru M. Ali Topatan ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olayın gelişimi:

Olay, Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri korsan taşımacılığa yönelik denetim yaptığı sırada, uygulama üzerinden çağrıldığı belirlenen ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan bir otomobil durduruldu. Sürücü E.A. hakkında işlem başlatıldı.

Aracının bağlanacağını öğrenen sürücünün, işlemlerin tamamlanmasının ardından yanında bulunan silahla arkasından polis memuruna ateş açtığı belirtildi. Saldırıda sırtından vurulan sivil trafik polisi M. Ali Topatan olay yerinde ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Soruşturma ve güvenlik çalışmaları:

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. Emniyet birimleri, olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını yürütüyor. Resmi kaynaklar, şüpheli hakkında işlem başlatıldığını ve konuyla ilgili ayrıntıların yetkili mercilerce açıklanacağını bildirdi.

Görgü tanıkları ve yetkililerden alınan ilk bilgiler, denetimlerin korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik düzenli çalışmanın parçası olduğunu gösteriyor. Olayın ardından bölgedeki emniyet önlemleri artırıldı ve soruşturmanın seyrine göre ek uygulamaların değerlendirileceği kaydedildi.

İlgili birimler tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken, olayın aydınlatılmasına ilişkin yeni gelişmeler yetkililerce paylaşılacak.

ESENYURT’TA EMEKLİ POLİS TARAFINDAN VURULAN POLİS MEMURU ŞEHİT DÜŞTÜ

ESENYURT’TA EMEKLİ POLİS TARAFINDAN VURULAN POLİS MEMURU ŞEHİT DÜŞTÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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