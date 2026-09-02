Adıyaman'da 45 ekiple gece denetimi: aranan iki kişi yakalandı, cezalar uygulandı

uygulama detayları:

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı asayiş uygulaması, 29 Ağustos 2026 günü saat 21.00-23.00 arasında yürütüldü. Operasyona toplam 45 ekip ve 310 personel katıldı.

katılım ve denetim noktaları:

Denetimlerde 11 sabit nokta, 12 seyir halinde ekip ve 8 konteyner kent olmak üzere, park, bahçe ve vatandaş yoğunluğu bulunan toplam 41 bölge kontrol edildi. Bu kapsamda ekipler, toplam 1913 şahıs ve 381 araç üzerinde kimlik ve trafik kontrolleri yaptı.

denetim sonuçları:

Yürütülen çalışmalarda aranan 2 şahıs yakalanırken, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 157 bin 903 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ADIYAMAN’DA HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ SAĞLANMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMASINDA 2 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDEN SÜRÜCÜLERE TOPLAM 157 BİN 903 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.