Adıyaman'da huzur uygulaması: 51 aranan şahıs yakalandı

Adıyaman'da geniş çaplı uygulama sonuç verdi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yasal süreç işletilirken, adli mercilerce karar verilenler ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

yakalamalar ve adli süreç:

Çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan toplam 51 kişi yakalandı. Bunlardan 5'i hırsızlık suçundan aranan şüpheliler olarak kayıtlara geçti. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı ve çıkarıldıkları adli makamlarca 20 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

narkotik ekiplerinin çalışmaları ve ele geçirilenler:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalarda ise toplam 29 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Bu kişilerden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 16 adet sentetik ecza hapı ve 151,96 gram çeşitli uyuşturucu madde bulunuyor.

Emniyet birimleri, suç işleme potansiyeli bulunan kişilerin caydırılmasına ve suçların önlenmesine yönelik denetim, takip ve operasyonel faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

ADIYAMAN'DA VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI VE SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 51 KİŞİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 20’Sİ TUTUKLANARAK CEZA İNFAZ KURUMLARINA TESLİM EDİLDİ.