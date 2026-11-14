Adıyaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, biri ağır

Adıyaman’da kavşakta iki otomobil çarpıştı

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında meydana gelen çarpışmada 6 kişi yaralandı. Araçların sürücüleri ve plakalarına ilişkin bilgiler henüz edinilemedi.

Kazanın oluş şekli ve ilk müdahale:

Kazada araçlarda bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G. ve Cumali G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara sahada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hepsini Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Hastaneye sevk edilen yaralılardan Kemal Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Diğer yaralıların tedavi süreçlerine ilişkin detaylar paylaşılmadı. Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ KAZADA 1’İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI.