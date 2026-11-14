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Çüngüş’te kaybolan 61 yaşındaki Kıymet Altunbaş Akpınar’da sağ bulundu

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde akşam evden ayrılan 61 yaşındaki Kıymet Altunbaş, jandarma, emniyet, AFAD ve korucuların çalışmasıyla Akpınar'da bulundu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çüngüş’te kaybolan 61 yaşındaki Kıymet Altunbaş Akpınar’da sağ bulundu

Çüngüş’te kaybolan Kıymet Altunbaş bulundu

Önceki gün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 61 yaşındaki Kıymet Altunbaş için ailesi kolluk kuvvetlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden birimler derhal arama çalışması başlattı.

arama ve tarama çalışmasının ayrıntıları:

Arama faaliyetleri, jandarma, emniyet, AFAD ekipleri ve güvenlik korucularının koordineli çalışmasıyla yürütüldü. Ekipler, yerel koordinasyon ve tarama yöntemleriyle geniş bir alanda arama yaptı; çalışmaların sonucunda, Altunbaş bu sabah Çüngüş ilçesi Akpınar mevkisinde bulundu.

sağlık durumu ve hastaneye sevk:

Bulunduğunda hayatta olduğu bildirilen Altunbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için kendisi Çüngüş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; yetkililer ilk müdahalenin ardından takip yapılacağını açıkladı.

Olayla ilgili olarak aileye ve bölge halkına bilgi verilirken, arama çalışmalarına katkı sağlayan birimler hakkında yetkililer teşekkür etti. Soruşturmanın ve sağlık kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE ÖNCEKİ GÜN AKŞAM SAATLERİNDE EVDEN AYRILDIKTAN SONRA GERİ DÖNMEYEN...

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE ÖNCEKİ GÜN AKŞAM SAATLERİNDE EVDEN AYRILDIKTAN SONRA GERİ DÖNMEYEN 61 YAŞINDAKİ KIYMET ALTUNBAŞ İSİMLİ KADIN BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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