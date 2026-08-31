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Adıyaman'da Mara Mahallesi'nde sinir krizi yaşayan kadın karın bölgesinden kendini yaraladı

Adıyaman Mara Mahallesi'nde G.Y. isimli kadın, sinir krizi geçirip karın bölgesini bıçakladı; sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da Mara Mahallesi'nde sinir krizi yaşayan kadın karın bölgesinden kendini yaraladı

Adıyaman'da Mara Mahallesi'nde sinir krizi yaşayan kadın karın bölgesinden kendini yaraladı

Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde yaşayan G.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Olay sırasında eline aldığı bıçak ile karın bölgesini yaralayan kadın, çevredekilerce haber verilen bir sağlık ekibi ve polislerin müdahalesiyle olay yerinde ilk olarak değerlendirilmiştir.

Olayın seyri:

Girdiği sinir kriziyle ne yaptığını bilmediği ifade edilen G.Y., elindeki bıçakla kendi bedenine zarar verdi. Olayın nasıl başladığı ve krize neyin yol açtığı hakkında yetkililer tarafından henüz açıklama yapılmamıştır.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı kadın, yapılan değerlendirme sonrası tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın ayrıntıları araştırılıyor.

Yetkililerin açıklamaları doğrultusunda olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, mağdurun sağlık durumu ve olayın detaylarına ilişkin bilgi geldiğinde yetkililerce paylaşılacağı bildirildi.

ADIYAMAN&#039;DA SİNİR KRİZİ GEÇİREN BİR KADIN KENDİSİNİ BIÇAKLAYARAK YARALADI.

ADIYAMAN'DA SİNİR KRİZİ GEÇİREN BİR KADIN KENDİSİNİ BIÇAKLAYARAK YARALADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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